Восемь украинских военных за сутки пострадали в зоне АТО

“За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Восемь военнослужащих получили ранения и боевые травмы”, — сказал он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 25 на 26 марта в зоне проведения АО боевики 81 раз обстреляли позиции украинских военных.