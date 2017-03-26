Восемь украинских военных за сутки пострадали в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции получили ранения восемь украинских военных, погибших нет. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
“За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Восемь военнослужащих получили ранения и боевые травмы”, — сказал он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 25 на 26 марта в зоне проведения АО боевики 81 раз обстреляли позиции украинских военных.