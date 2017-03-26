Восьмеро українських військових за добу постраждали в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції отримали поранення восьмеро українських військових, загиблих немає. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Вісім військовослужбовців зазнали поранень і бойових травмувань”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 25 на 26 березня, у зоні проведення АО бойовики 81 раз обстріляли позиції українських військових.