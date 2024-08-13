Восемь человек погибли в результате взрыва в Венесуэле

По меньшей мере восемь человек погибли и еще 22 получили ранения в результате взрыва газа в городе к востоку от столицы Венесуэлы Каракаса, сообщил чиновник. Об этом пишет агентство Синьхуа, передает УНН.

Детали

"К сожалению, восемь человек погибли, в том числе двое младенцев. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и солидарность их семьям", - написал в соцсетях губернатор штата Миранда Гектор Родригес.

Пострадавших при взрыве в городе Петаре доставили в больницы для оказания помощи, сказал Родригес.

Ранее губернатор заявил, что причиной аварии стала "утечка газа с последующим взрывом баллона".

У Венесуелі посилюються протести, Мадуро закликав до "залізного кулака для дотримання конституційних принципів"