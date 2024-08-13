Восемь человек погибли в результате взрыва в Венесуэле
Киев • УНН
В городе Петаре к востоку от Каракаса произошел взрыв газа. Погибло 8 человек, включая двух младенцев, 22 получили ранения. Причиной аварии стала утечка газа с последующим взрывом баллона.
По меньшей мере восемь человек погибли и еще 22 получили ранения в результате взрыва газа в городе к востоку от столицы Венесуэлы Каракаса, сообщил чиновник. Об этом пишет агентство Синьхуа, передает УНН.
Детали
"К сожалению, восемь человек погибли, в том числе двое младенцев. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и солидарность их семьям", - написал в соцсетях губернатор штата Миранда Гектор Родригес.
Пострадавших при взрыве в городе Петаре доставили в больницы для оказания помощи, сказал Родригес.
Ранее губернатор заявил, что причиной аварии стала "утечка газа с последующим взрывом баллона".
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