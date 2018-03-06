"Ворскла" усилилась экс-бомбардиром "Вереса"

Новобранец команды Василия Сачко перебрался в “Ворсклу” в статусе свободного агента. Его трудовая соглашение рассчитано до декабря 2018 года.

До перехода в “Верес” в послужном списке нападающего еще значились, в частности, “Николаев”, “Карпаты”, “Говерла” и “Олимпик”.

“Когда узнал через своего агента о заинтересованности со стороны „Ворсклы“, то я сразу же сказал, что прежде всего я хочу услышать мнение главного тренера. После разговора с Василием Сачко я принял для себя решение, что хочу продолжить карьеру именно здесь. В команде четкие планы — попасть в еврокубки. Это мне очень импонирует и очень весомым аргументом. В последнее время „Ворскла“ — один из лидеров украинского футбола”, — рассказал Сергейчук.

Напомним, что в первой части УПЛ 26-летний футболист забил шесть голов.