"Ворскла" підсилилась екс-бомбардиром "Вересу"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У головному офісі футбольного клубу “Ворскла” відбулось підписання чергового новобранця “біло-зелених” — 26-річного Михайла Сергійчука, який донедавна виступав за рівненський “Верес”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.
Новобранець команди Василя Сачка перебрався до “Ворскли” у статусі вільного агента. Його трудова угода розрахована до грудня 2018 року.
До переходу у “Верес” в послужному списку нападника ще значились, зокрема, “Миколаїв”, “Карпати”, “Говерла” та “Олімпік”.
“Коли дізнався через свого агента про зацікавленість з боку „Ворскли“, то я одразу ж сказав, що насамперед я хочу почути думку головного тренера. Після розмови з Василем Сачком я прийняв для себе рішення, що хочу продовжити кар’єру саме тут. У команді чіткі плани — потрапити в єврокубки. Це мені дуже імпонує і є дуже вагомим аргументом. Останнім часом „Ворскла“ — один з лідерів українського футболу”, — розповів Сергійчук.
Нагадаємо, що в першій частині УПЛ 26-річний футболіст забив шість голів.