Вражеский удар по Николаеву: количество пострадавших выросло

Детали

По данным главы ОВА, ситуация по районам выглядит так:

Николаев:



Днем, 30 августа, около 14:15, враг обстрелял объекты инфраструктуры города. Известно об одном погибшем и двух раненых. В результате попадания боеприпасов и их обломков разгорелось два пожара. В настоящее время ликвидация одного из пожаров продолжается.



Николаевский район:



Вчера, 30 августа, в 11:45 и 18:50 зафиксированы обстрелы территории села Новониколаевка Первомайской громады. В результате чего повреждены жилые дома и придомовые здания. Пострадавших нет.



Баштанский район:



Продолжаются обстрелы территории и населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, за прошедшие сутки обстрелам подверглись близлежащие территории пгт Березнеговатого, сел Высунск и Кавказ. Информация о последствиях обстрелов уточняется.



30 августа, ориентировочно в 13:00, и 31 августа, около 04:00 были обстрелы за пределами села Красная Долина Широковской громады. В результате вчерашних обстрелов произошло возгорание на сельскохозяйственном предприятии. Пострадавших нет. Также, 31 августа, ориентировочно в 06:00 были обстрелы за пределами села Широкое. Пострадавших нет.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Установка С-300, которой враг постоянно терроризировал Николаев, на днях была поражена.