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Вражеский удар по Николаеву: количество пострадавших выросло

Киев • УНН

 • 152397 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В результате вчерашнего обстрела Николаева один человек погиб и двое получили ранения. Под утро обстреливали Широковскую громаду. Об этом в среду, 31 августа, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Вражеский удар по Николаеву: количество пострадавших выросло

Детали

По данным главы ОВА, ситуация по районам выглядит так:

Николаев:

  • Днем, 30 августа, около 14:15, враг обстрелял объекты инфраструктуры города. Известно об одном погибшем и двух раненых. В результате попадания боеприпасов и их обломков разгорелось два пожара. В настоящее время ликвидация одного из пожаров продолжается.

Николаевский район:

  • Вчера, 30 августа, в 11:45 и 18:50 зафиксированы обстрелы территории села Новониколаевка Первомайской громады. В результате чего повреждены жилые дома и придомовые здания. Пострадавших нет.

Баштанский район:

  • Продолжаются обстрелы территории и населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, за прошедшие сутки обстрелам подверглись близлежащие территории пгт Березнеговатого, сел Высунск и Кавказ. Информация о последствиях обстрелов уточняется.
  • 30 августа, ориентировочно в 13:00, и 31 августа, около 04:00 были обстрелы за пределами села Красная Долина Широковской громады. В результате вчерашних обстрелов произошло возгорание на сельскохозяйственном предприятии. Пострадавших нет. Также, 31 августа, ориентировочно в 06:00 были обстрелы за пределами села Широкое. Пострадавших нет.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Установка С-300, которой враг постоянно терроризировал Николаев, на днях была поражена.

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