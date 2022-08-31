Ворожий удар по Миколаєву: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Внаслідок вчорашнього обстрілу Миколаєва одна людина загинула та двоє отримали поранення. Під ранок обстрілювали Широківську громаду. Про це у середу, 31 серпня, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними голови ОВА, ситуація по районах виглядає так:
Миколаїв:
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- Вдень, 30 серпня, близько 14:15, ворог обстріляв об’єкти інфраструктури міста. Відомо про одного загиблого та двох пораненених. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків зайнялося дві пожежі. Наразі ліквідація однієї з пожеж продовжується.
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Миколаївський район:
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- Вчора, 30 серпня, о 11:45 та 18:50 зафіксовані обстріли території села Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та прибудинкові приміщення. Постраждалих немає.
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Баштанський район:
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- Тривають обстріли території та населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби обстрілів зазнали прилеглі території смт Березнегуватого, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.
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- 30 серпня, орієнтовно о 13:00, та 31 серпня, близько 04:00, були обстріли за межами села Червона Долина Широківської громади. Внаслідок вчорашніх обстрілів відбулося загоряння на сільськогосподарському підприємстві. Постраждалих немає. Також, 31 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами села Широке. Постраждалих немає.
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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Установку С-300, якою ворог постійно тероризував Миколаїв, днями було уражено.