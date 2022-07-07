Вражеский ракетный удар по Торецку: погибла семья из трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В результате ракетного удара оккупантов в Торецке погибла семья из трех человек. Об этом говорится в видеосообщении, опубликованном главой Донецкой ОВА Павлом Кириленко, передает УНН.
Детали
Вражеские ракеты попали в два дома частного сектора. Один из них, где и жила семья, был полностью разрушен.
В результате погибли дочь, мама и бабушка.
Кроме того, еще одна российская ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.
Напомним
Торецк в Донецкой области подвергся ракетному удару рашистов.