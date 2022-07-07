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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ворожий ракетний удар по Торецьку: загинула сім'я з трьох осіб

Ворожий ракетний удар по Торецьку: загинула сім'я з трьох осіб

Київ • УНН

 • 107714 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару окупантів в Торецьку загинула сім'я з трьох людей. Про це йдеться у відеоповідомленні, яке опублікував голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Деталі 

Ворожі ракети влучили у два будинки приватного сектору. Один з них, де і мешкала сім'я, було повністю зруйновано.

В результаті загинули донька, мама і бабуся.

Крім того, ще одна російська ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

Нагадаємо 

Торецьк у Донецькій області зазнав ракетного удару рашистів.

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