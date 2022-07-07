Ворожий ракетний удар по Торецьку: загинула сім'я з трьох осіб

Деталі

Ворожі ракети влучили у два будинки приватного сектору. Один з них, де і мешкала сім'я, було повністю зруйновано.

В результаті загинули донька, мама і бабуся.

Крім того, ще одна російська ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

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Торецьк у Донецькій області зазнав ракетного удару рашистів.