Ворожий ракетний удар по Торецьку: загинула сім'я з трьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару окупантів в Торецьку загинула сім'я з трьох людей. Про це йдеться у відеоповідомленні, яке опублікував голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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Ворожі ракети влучили у два будинки приватного сектору. Один з них, де і мешкала сім'я, було повністю зруйновано.
В результаті загинули донька, мама і бабуся.
Крім того, ще одна російська ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.
Нагадаємо
Торецьк у Донецькій області зазнав ракетного удару рашистів.