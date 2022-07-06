Торецьк зазнав ракетного удару рашистів, під завалами є люди

Цитата

"Під російським вогнем — Торецьк. Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами — триває рятувальна операція", - зазначив Кириленко у Telegram.

Деталі

Ще одна ракета, зі слів посадовця, влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

"росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним. Закликаю всіх — евакуюйтесь Евакуація рятує життя!" - підкреслив голова ОВА.

Доповнення

Російські загарбники за 5 липня вбили ще п'ятьох, поранили 21 мирного жителя Донецької області.