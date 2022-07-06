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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Торецк получил ракетный удар рашистов, под завалами есть люди

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Торецк в Донецкой области подвергся ракетному удару рашистов, известно об одном раненом, под завалами есть люди, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

"Под российским огнем — Торецк. Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами — продолжается спасательная операция", - отметил Кириленко в Telegram.

Детали

Еще одна ракета, по словам чиновника, попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

"россия превратила всю Донецкую область в горячую точку, где опасно оставаться гражданским. Призываю всех — эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь!" – подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

Российские захватчики за 5 июля убили еще пятерых, ранили 21 мирного жителя Донецкой области.

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