Торецк получил ракетный удар рашистов, под завалами есть люди
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Торецк в Донецкой области подвергся ракетному удару рашистов, известно об одном раненом, под завалами есть люди, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"Под российским огнем — Торецк. Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами — продолжается спасательная операция", - отметил Кириленко в Telegram.
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Еще одна ракета, по словам чиновника, попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.
"россия превратила всю Донецкую область в горячую точку, где опасно оставаться гражданским. Призываю всех — эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь!" – подчеркнул глава ОВА.
Дополнение
Российские захватчики за 5 июля убили еще пятерых, ранили 21 мирного жителя Донецкой области.