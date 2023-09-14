Вражеский обстрел Новодмитровки на Херсонщине: пострадавший мальчик в тяжелом состоянии

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“В заведение был доставлен 13-летний мальчик, который пострадал в результате обстрела. Мальчика достали из подвального помещения. У него имеет место минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, ушиб печени, легких. В настоящее время состояние ребенка крайне тяжелое, он находится на искусственной вентиляции легких”, - заявила директор больницы.

Напомним

В полночь по дому мальчика ударила российская армия. Из-за вражеского обстрела погиб его 6-летний брат. Пострадали и трое соседей, которые бросились на помощь.