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Вражеский обстрел Новодмитровки на Херсонщине: пострадавший мальчик в тяжелом состоянии

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Врачи борются за жизнь мальчика, который пострадал в результате вражеского обстрела поселка Новодмитровка Херсонской области. О состоянии раненого ребенка рассказала директор Херсонской областной детской больницы Инна Холодняк, информирует УНН со ссылкой на ОВА.

Цитата

“В заведение был доставлен 13-летний мальчик, который пострадал в результате обстрела. Мальчика достали из подвального помещения. У него имеет место минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, ушиб печени, легких. В настоящее время состояние ребенка крайне тяжелое, он находится на искусственной вентиляции легких”, - заявила директор больницы.

Напомним

В полночь по дому мальчика ударила российская армия. Из-за вражеского обстрела погиб его 6-летний брат. Пострадали и трое соседей, которые бросились на помощь.

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