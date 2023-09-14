Ворожий обстріл Новодмитрівки на Херсонщині: постраждалий хлопчик у тяжкому стані

Цитата

“До закладу був доставлений 13-річний хлопчик, який постраждав внаслідок обстрілу. Хлопчика дістали з підвального приміщення. У нього має місце мінно-вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, тяжкий забій головного мозку, забій печінки, легенів. На даний час стан дитини є вкрай важкий, він знаходиться на штучній вентиляції легень”, - заявила директорка лікарні.

Нагадаємо

Опівночі по оселі хлопчика вдарила російська армія. Через ворожий обстріл загинув його 6-річний брат. Постраждали й троє сусідів, які кинулися на допомогу.