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Ворожий обстріл Новодмитрівки на Херсонщині: постраждалий хлопчик у тяжкому стані

Київ • УНН

 • 255046 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Лікарі борються за життя хлопчика, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу селища Новодмитрівка Херсонської області. Про стан пораненої дитини розповіла директорка Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк, інформує УНН із посиланням на ОВА.

Цитата

“До закладу був доставлений 13-річний хлопчик, який постраждав внаслідок обстрілу. Хлопчика дістали з підвального приміщення. У нього має місце мінно-вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, тяжкий забій головного мозку, забій печінки, легенів. На даний час стан дитини є вкрай важкий, він знаходиться на штучній вентиляції легень”, - заявила директорка лікарні.

Нагадаємо

Опівночі по оселі хлопчика вдарила російська армія. Через ворожий обстріл загинув його 6-річний брат. Постраждали й троє сусідів, які кинулися на допомогу.

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