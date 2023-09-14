Внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини загинув 6-річний хлопчик, його брат у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Під час нічного ворожого обстрілу селища Новодмитрівка Херсонської області окупанти поцілили по приватному будинку. Внаслідок чого загинув 6-річний хлопчик, його брата госпіталізували до лікарні у важкому стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Повідомляється, що 14 вересня після 00:00 окупанти з артилерії обстріляли с. Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території.
Внаслідок цього травми, несумісні із життям, отримав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізований його брат 13 років.
Також поранення отримали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь.
Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.
Прокурори розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що війська рф за минулу добу 82 рази обстріляли населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще вісім - дістали поранення.