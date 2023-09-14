В результате вражеского обстрела Херсонщины погиб 6-летний мальчик, его брат в больнице

Детали

Сообщается, что 14 сентября после 00:00 оккупанты из артиллерии обстреляли с. Новодмитровка Белозерской громады Херсонской области. Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории.

В результате этого травмы, несовместимые с жизнью, получил 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его брат 13 лет.

Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

Прокуроры начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что войска рф за минувшие сутки 82 раза обстреляли населенные пункты Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще восемь - получили ранения.