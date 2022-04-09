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Вражеский обстрел ледокола "Капитан Белоусов" в порту Мариуполя: открыто производство

Киев • УНН

 • 129085 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правоохранители открыли производство из-за вражеского обстрела единственного в Украине ледокола "Капитан Белоусов" в Мариупольском порту, где погиб один гражданский человек. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Вражеский обстрел ледокола "Капитан Белоусов" в порту Мариуполя: открыто производство

Цитата

"... осуществляется досудебное расследование в 4 уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, 8 апреля вооруженные формирования государства-агрессора обстреляли Мариупольский торговый порт, где находился единственный в Украине ледокол "Капитан Белоусов" с экипажем на борту. Один гражданский человек погиб, несколько получили ранения.

Кроме того, оккупационные войска рф и незаконные вооруженные формирования "ДНР", как указано, продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. 7 апреля со стороны временно оккупированного города Горловка осуществлялся артиллерийский обстрел пгт Нью-Йорк, города Торецк. Повреждены здания детского сада, общеобразовательной школы, больницы.

По данным прокуратуры, 8 апреля враг ударил с того же направления по селу Сухая Балка и городу Торецк. Осколками повреждены ангар, легковой автомобиль и газовая труба, в результате чего в течение 7 часов без газоснабжения находились почти 50 домов. Сейчас газоснабжение потребителям возобновлены. Пострадавших от артобстрелов нет.

Дополнение

По данным ОГА, в Донецкой области под огнем оккупантов Авдеевка, Курахово, Марьинка, Красногоровка, Торецк и Очеретинська громала. Есть раненые практически в каждом из этих населенных пунктов.

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