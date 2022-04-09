Ворожий обстріл криголаму "Капітан Белоусов" у порту Маріуполя: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через ворожий обстріл єдиного в Україні криголаму "Капітан Белоусов" у Маріупольському порту, де загинула одна цивільна людина. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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"... здійснюється досудове розслідування у 4 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, 8 квітня збройні формування держави-агресора обстріляли Маріупольський торговельний порт, де перебував єдиний в Україні криголам "Капітан Белоусов" з екіпажем на борту. Одна цивільна людина загинула, декілька отримали поранень.
Окрім того, окупаційні війська рф та незаконні збройні формування "ДНР", як вказано, продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини. 7 квітня з боку тимчасово окупованого міста Горлівка здійснювався артилерійський обстріл смт Нью-Йорк міста Торецьк. Пошкоджено будівлі дитячого садочка, загальноосвітньої школи, лікарні.
За даними прокуратури, 8 квітня ворог вдарив з того ж напрямку по селу Суха Балка та місту Торецьк. Осколками пошкоджено ангар, легковий автомобіль та газову трубу, внаслідок чого упродовж 7 годин без газопостачання перебували майже 50 будинків. Наразі постачання газу споживачам поновлено. Постраждалих від артобстрілів немає.
Доповнення
За даними ОДА, у Донецькій області під вогнем окупантів Авдіївка, Курахове, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк та Очеретинська громада. Є поранені практично в кожному із цих населених пунктів.