Донеччина: під вогнем п'ять міст та Очеретинська громада, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Донецькій області під вогнем окупантів Авдіївка, Курахове, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк та Очеретинська громада. Є поранені практично в кожному із цих населених пунктів. Про це йдеться у поширеному зведенні з ОДА за добу, пише УНН.
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"Донеччина: під вогнем Авдіївка, Курахове, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк, Очеретинська громада. Є поранені практично в кожному із цих населених пунктів - інформація по їхній кількості уточнюється. Маріуполь — ситуація кардинально не змінилася. Обстріли в центрі і на півночі області", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
8 квітня весь світ здригнувся від новин про ракетний удар по вокзалу Краматорська, де російські фашисти вбили щонайменше 52 людини, серед яких 5 дітей.
Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході нашої Держави з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.