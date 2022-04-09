Донецкая область: под огнем пять городов и Очеретинская громада, есть раненые

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"Донецкая область: под огнем Авдеевка, Курахово, Марьинка, Красногоровка, Торецьк, Очеретинська громада. Есть раненые практически в каждом из этих населенных пунктов - информация по их количеству уточняется. Мариуполь - ситуация кардинально не изменилась. Обстрелы в центре и на севере области", - говорится в сообщении.

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8 апреля весь мир содрогнулся от новостей о ракетном ударе по вокзалу Краматорска, где российские фашисты убили по меньшей мере 52 человека, среди которых 5 детей.

Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты продолжают осуществлять подготовку к наступлению на востоке нашего Государства с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.