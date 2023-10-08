Вражеский обстрел Херсонщины: пострадал ребенок.

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Из-за очередного российского обстрела Херсонской области пострадал ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение руководителя Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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«Оккупанты ударили по поселку Киндийка. Ранение получила 11-летняя девочка.

Ранее из-за обстрела поселка пострадали три пожилых женщины. Огонь пришелся по территории вблизи церкви», - написал Прокудин в своем Телеграм-канале.

Всего с начала суток в Херсонской области ранения различной степени получили 16 человек. Среди которых-9-месячный ребенок.

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