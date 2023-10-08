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Ворожий обстріл Херсонщини: постраждала дитина

Ворожий обстріл Херсонщини: постраждала дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Через черговий російський обстріл Херсонської області постраждала дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення керівника Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Цитата

«Окупанти вдарили по селищу Кіндийка. Поранення дістала 11-річна дівчинка.

Раніше через обстріл селища постраждали три літніх жінки. Вогонь прийшовся по території поблизу церкви», - написав Прокудін у своєму Телеграм-каналі.

Загалом від початку доби на Херсонщині поранення різного ступеня отримали 16 людей. Серед яких - 9-місячна дитина.

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