Ворожий обстріл Херсонщини: постраждала дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Через черговий російський обстріл Херсонської області постраждала дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення керівника Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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«Окупанти вдарили по селищу Кіндийка. Поранення дістала 11-річна дівчинка.
Раніше через обстріл селища постраждали три літніх жінки. Вогонь прийшовся по території поблизу церкви», - написав Прокудін у своєму Телеграм-каналі.
Загалом від початку доби на Херсонщині поранення різного ступеня отримали 16 людей. Серед яких - 9-місячна дитина.