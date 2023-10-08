Ворожий обстріл Херсонщини: постраждала дитина

Цитата

«Окупанти вдарили по селищу Кіндийка. Поранення дістала 11-річна дівчинка.

Раніше через обстріл селища постраждали три літніх жінки. Вогонь прийшовся по території поблизу церкви», - написав Прокудін у своєму Телеграм-каналі.

Загалом від початку доби на Херсонщині поранення різного ступеня отримали 16 людей. Серед яких - 9-місячна дитина.