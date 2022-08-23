Вражеский обстрел возле Запорожской ТЭС: погиб работник ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В больнице умер работник ЗАЭС, который получил ранение в результате вчерашних вражеских обстрелов возле Запорожской ТЭС. Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, информирует УНН.
Цитата
"Вчера, 22 августа 2022 года, в результате обстрела автомобиля такси в Энергодаре получил ранения работник Запорожской АЭС – слесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Митин, 1996 года рождения. Он был госпитализирован, но от полученных тяжелых ранений через несколько часов скончался в реанимации", – говорится в сообщении.
Напомним
22 августа было подтверждено гибель водителя 1978 года рождения, автомобиль которого российские оккупанты обстреляли в районе Запорожской ТЭС.