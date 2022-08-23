Вражеский обстрел возле Запорожской ТЭС: погиб работник ЗАЭС

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"Вчера, 22 августа 2022 года, в результате обстрела автомобиля такси в Энергодаре получил ранения работник Запорожской АЭС – слесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Митин, 1996 года рождения. Он был госпитализирован, но от полученных тяжелых ранений через несколько часов скончался в реанимации", – говорится в сообщении.

Напомним

22 августа было подтверждено гибель водителя 1978 года рождения, автомобиль которого российские оккупанты обстреляли в районе Запорожской ТЭС.