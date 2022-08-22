Ворожий обстріл біля Запорізької ТЕС: підтверджено загибель водія

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"Підтверджена загибель водія обстріляного в районі Запорізької ТЕС автомобіля. На жаль, смерть чоловіка 1978 року народження констатована на місці події", – написав Орлов.

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За даними мера, ще один чоловік 1996 року народження дістав серйозні поранення і перебуває в реанімації. За його життя борються лікарі.

Нагадаємо

Сьогодні Дмитро Орлов повідомив, що російські окупанти відкрили стрілянину біля Запорізької ТЕС.