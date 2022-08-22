Рашисти обстріляли Запорізьку ТЕС: одна людина загинула та ще кілька дістали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив про обстріл окупантами Запорізької ТЕС. Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини події викликають запитання, передає УНН.
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"З Енергодара надходять повідомлення щодо загибелі чоловіка та ще кількох поранених внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС. Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів, пошкоджень автівки з практично рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомату", - написав Орлов.
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Міський голова зазначив, що буде встановлено факти загибелі людини.
Окрім того, мінометними обстрілами в Енергодарі сьогодні було пошкоджено центральний тепловий пункт.
"На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку", - зазначив чиновник.
Додамо
Окупанти анонсують створення фільтраційного посту у Василівці Запорізькій області для перевірки тих, хто хоче евакуюватись на підконтрольну Україні територію.