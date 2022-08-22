Запоріжжя: у Василівці загарбники анонсували створення посту для фільтрації українців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Окупанти анонсують створення фільтраційного посту у Василівці Запорізькій області для перевірки тих, хто хоче евакуюватись на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов у Telegram, інформує УНН.
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За його словами, саме через Василівку їдуть мешканці тимчасово окупованого Енергодара, які хочуть дістатися на підконтрольні Україні території.
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«І вже весь світ знає, наскільки важкою, довготривалою та непередбачуваною є ця дорога. Особливо її відрізок Скельки-Василівка, де окупанти штучно утримують сотні автівок з цивільними мешканцями, пропускаючи лише обмежену їх кількість на добу», - заявив він.
Орлов зазначив, що окупаційні війська запевняють створити онлайн-реєстрацію на в’їзд та виїзд для «швидшого проходження черги та для зручності громадян». Однак вони не приховують, що фільтраційний пункт має ще одну мету – це перевірка українців.
Доповнення
Протягом минулої доби з тимчасово окупованих територій виїхало 1036 осіб, серед них 324 дитини.