Запорожье: в Васильевке захватчики анонсировали создание поста для фильтрации украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Оккупанты анонсируют создание фильтрационного поста в Васильевке Запорожской области для проверки тех, кто хочет эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram, информирует УНН.
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По его словам, именно через Васильевку едут жители временно оккупированного Энергодара, которые хотят добраться на подконтрольные Украине территории.
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«И уже весь мир знает, насколько тяжела, долговечна и непредсказуема эта дорога. Особенно ее отрезок Скельки-Васильевка, где оккупанты искусственно удерживают сотни автомобилей с гражданскими жителями, пропуская лишь ограниченное их количество в сутки», - заявил он.
Орлов отметил, что оккупационные войска заверяют создать онлайн-регистрацию на въезд и выезд для «более быстрого прохождения очереди и для удобства граждан». Однако они не скрывают, что фильтрационный пункт преследует еще одну цель – это проверка украинцев.
Дополнение
За прошедшие сутки с временно оккупированных территорий выехало 1036 человек, среди них 324 ребенка.