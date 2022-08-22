Запорожье: в Васильевке захватчики анонсировали создание поста для фильтрации украинцев

Детали

По его словам, именно через Васильевку едут жители временно оккупированного Энергодара, которые хотят добраться на подконтрольные Украине территории.

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«И уже весь мир знает, насколько тяжела, долговечна и непредсказуема эта дорога. Особенно ее отрезок Скельки-Васильевка, где оккупанты искусственно удерживают сотни автомобилей с гражданскими жителями, пропуская лишь ограниченное их количество в сутки», - заявил он.

Орлов отметил, что оккупационные войска заверяют создать онлайн-регистрацию на въезд и выезд для «более быстрого прохождения очереди и для удобства граждан». Однако они не скрывают, что фильтрационный пункт преследует еще одну цель – это проверка украинцев.

Дополнение

За прошедшие сутки с временно оккупированных территорий выехало 1036 человек, среди них 324 ребенка.