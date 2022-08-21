За добу з окупованих територій виїхало 1036 осіб - голова Запорізької ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Протягом минулої доби з тимчасово окупованих територій виїхало 1036 осіб, серед них 324 дитини. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що на заваді швидкому пропуску евакуаційних колон стоять окупанти, передає УНН.
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"Черги великі, значна кількість людей прагне потрапити на підконтрольну територію. На заваді швидкому пропуску евакуаційних колон стоять окупанти", - сказавв Старух: "У чергах продовжують очікувати тисячі машин, тих, кого пропускають лише мала частина від можливої пропускної спроможності."
За його словами, проїзд також ускладнився через несприятливі погодні умови, а спробам обласної влади покращити стан дороги перешкоджають обстріли з боку тимчасово окупованих територій.
Старух закликає українців швидше виїжджати з окупованих територій, оскільки з початку осені ситуація буде погіршуватись.
"У Василівському та Мелітопольському районі немає газу, під питанням початок опалювального сезону. Треба робити це методично і не чекати, поки буде зовсім погано", - зазначив він.
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У Василівці Запорізької області в евакуаційній черзі на виїзд на підконтрольну Україні територію померла жінка.