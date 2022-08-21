За сутки с оккупированных территорий выехало 1036 человек – глава Запорожской ОВА

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"Очереди большие, значительное количество людей стремится попасть на подконтрольную территорию. Препятствием быстрому пропуску эвакуационных колонн стоят оккупанты", - сказал Старух: "В очередях продолжают ожидать тысячи машин, тех, кого пропускают лишь малая часть от возможной пропускной способности".

По его словам, проезд также усложнился из-за неблагоприятных погодных условий, а попыткам областной власти улучшить состояние дороги препятствуют обстрелы со стороны временно оккупированных территорий.

Старух призывает украинцев быстрее выезжать с оккупированных территорий, поскольку с начала осени ситуация будет ухудшаться.

"В Васильевском и Мелитопольском районе нет газа, под вопросом начало отопительного сезона. Надо делать это методично и не ждать, пока будет совсем плохо", – отметил он.

Ранее

В Васильевке Запорожской области в эвакуационной очереди на выезд на подконтрольную Украине территорию умерла женщина.