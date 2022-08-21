За сутки с оккупированных территорий выехало 1036 человек – глава Запорожской ОВА

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 14943 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 47827 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 92805 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 127675 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 126303 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 277642 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135414 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122816 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 378619 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84347 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 13100 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 6986 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 5064 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 11348 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 10111 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 277643 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 300113 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 378620 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 354857 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 400912 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 80209 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113791 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133377 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172255 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81406 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

За сутки с оккупированных территорий выехало 1036 человек – глава Запорожской ОВА

Киев • УНН

 • 109494 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. За прошедшие сутки с временно оккупированных территорий выехало 1036 человек, среди них 324 ребенка. Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что быстрому пропуску эвакуационных колонн мешают оккупанты, передает УНН.

За сутки с оккупированных территорий выехало 1036 человек – глава Запорожской ОВА

Цитата

"Очереди большие, значительное количество людей стремится попасть на подконтрольную территорию. Препятствием быстрому пропуску эвакуационных колонн стоят оккупанты", - сказал Старух: "В очередях продолжают ожидать тысячи машин, тех, кого пропускают лишь малая часть от возможной пропускной способности".

По его словам, проезд также усложнился из-за неблагоприятных погодных условий, а попыткам областной власти улучшить состояние дороги препятствуют обстрелы со стороны временно оккупированных территорий.

Старух призывает украинцев быстрее выезжать с оккупированных территорий, поскольку с начала осени ситуация будет ухудшаться. 

"В Васильевском и Мелитопольском районе нет газа, под вопросом начало отопительного сезона. Надо делать это методично и не ждать, пока будет совсем плохо", – отметил он.

Ранее

В Васильевке Запорожской области в эвакуационной очереди на выезд на подконтрольную Украине территорию умерла женщина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81