За сутки с оккупированных территорий выехало 1036 человек – глава Запорожской ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. За прошедшие сутки с временно оккупированных территорий выехало 1036 человек, среди них 324 ребенка. Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что быстрому пропуску эвакуационных колонн мешают оккупанты, передает УНН.
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"Очереди большие, значительное количество людей стремится попасть на подконтрольную территорию. Препятствием быстрому пропуску эвакуационных колонн стоят оккупанты", - сказал Старух: "В очередях продолжают ожидать тысячи машин, тех, кого пропускают лишь малая часть от возможной пропускной способности".
По его словам, проезд также усложнился из-за неблагоприятных погодных условий, а попыткам областной власти улучшить состояние дороги препятствуют обстрелы со стороны временно оккупированных территорий.
Старух призывает украинцев быстрее выезжать с оккупированных территорий, поскольку с начала осени ситуация будет ухудшаться.
"В Васильевском и Мелитопольском районе нет газа, под вопросом начало отопительного сезона. Надо делать это методично и не ждать, пока будет совсем плохо", – отметил он.
Ранее
В Васильевке Запорожской области в эвакуационной очереди на выезд на подконтрольную Украине территорию умерла женщина.