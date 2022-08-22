Рашисты обстреляли Запорожскую ТЭС: один человек погиб и еще несколько получили ранения

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"Из Энергодара поступают сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС. Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства происшествия вызывают большие вопросы. Судя по видео имеющимся от самих оккупантов, повреждения автомобиля с практически равными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата", - написал Орлов.

Детали

Городской голова отметил, что будут установлены факты гибели человека.

Кроме того, минометными обстрелами в Энергодаре сегодня был поврежден центральный тепловой пункт.

"На восстановление водоснабжения понадобится время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра", - отметил чиновник.

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Оккупанты анонсируют создание фильтрационного поста в Васильевке Запорожской области для проверки тех, кто хочет эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.