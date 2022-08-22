Вражеский обстрел возле Запорожской ТЭС: подтверждена гибель водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Подтверждена гибель водителя автомобиля, который российские оккупанты обстреляли в районе Запорожской ТЭС. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, информирует УНН.
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"Подтверждена гибель водителя обстрелянного в районе Запорожской ТЭС автомобиля. К сожалению, смерть мужчины 1978 года рождения констатирована на месте происшествия", – написал Орлов.
Детали
По данным мэра, еще один мужчина 1996 года рождения получил серьезные ранения и находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.
Напомним
Сегодня Дмитрий Орлов сообщил, что российские оккупанты открыли стрельбу возле Запорожской ТЭС.