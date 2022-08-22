Вражеский обстрел возле Запорожской ТЭС: подтверждена гибель водителя

Цитата

"Подтверждена гибель водителя обстрелянного в районе Запорожской ТЭС автомобиля. К сожалению, смерть мужчины 1978 года рождения констатирована на месте происшествия", – написал Орлов.

Детали

По данным мэра, еще один мужчина 1996 года рождения получил серьезные ранения и находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.

Напомним

Сегодня Дмитрий Орлов сообщил, что российские оккупанты открыли стрельбу возле Запорожской ТЭС.