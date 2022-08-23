Ворожий обстріл біля Запорізької ТЕС: загинув працівник ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У лікарні помер працівник ЗАЕС, який дістав поранення внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу біля Запорізької ТЕС. Про це в Telegram повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, інформує УНН.
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"Вчора, 22 серпня 2022 року, внаслідок обстрілу автомобіля таксі в Енергодарі зазнав поранень працівник Запорізької АЕС – слюсар цеху теплової автоматики та вимірювань Владислав Мітін, 1996 року народження. Він був ушпиталений, але від отриманих важких поранень за кілька годин помер у реанімації", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
22 серпня було підтверджено загибель водія 1978 року народження, автомобіль якого російські окупанти обстріляли в районі Запорізької ТЕС.