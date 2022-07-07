Вражеский авиаудар по Краматорску: начато уголовное расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Сегодня в результате утреннего удара по Краматорску, который нанесли российские военнослужащие, начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram, информирует УНН.
Детали
По данным следствия, 7 июля 2022 года вражеская армия рф совершила авиаудар по городу Краматорску Донецкой области. В результате обстрела погиб один человек, еще 6 граждан получили ранения. Повреждены 17 зданий, из которых 16 - многоэтажные жилые дома, уничтожены 4 автомобиля.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и спасатели, проводятся первоочередные следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.
Дополнение
3 июля русские оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч" Краматорск Донецкой области. По предварительным данным, есть жертвы серьезные разрушения.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире проекта «Донбасс Реалии» заявил, что одни из ключевых планов оккупантов в Донецкой области, это захват Славянска и Краматорска.