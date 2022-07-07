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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Вражеский авиаудар по Краматорску: начато уголовное расследование

Вражеский авиаудар по Краматорску: начато уголовное расследование

Киев • УНН

 • 96587 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Сегодня в результате утреннего удара по Краматорску, который нанесли российские военнослужащие, начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram, информирует УНН.

Детали 

По данным следствия, 7 июля 2022 года вражеская армия рф совершила авиаудар по городу Краматорску Донецкой области. В результате обстрела погиб один человек, еще 6 граждан получили ранения. Повреждены 17 зданий, из которых 16 - многоэтажные жилые дома, уничтожены 4 автомобиля.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и спасатели, проводятся первоочередные следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.

Дополнение 

3 июля русские оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч" Краматорск Донецкой области. По предварительным данным, есть жертвы серьезные разрушения.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире проекта «Донбасс Реалии» заявил, что одни из ключевых планов оккупантов в Донецкой области, это захват Славянска и Краматорска.

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