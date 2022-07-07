Ворожий авіаудар по Краматорську: розпочато кримінальне розслідування

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 38185 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 84822 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 124177 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 175617 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 172672 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 171620 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 148598 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115650 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108803 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 309945 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена

1 квітня, 15:11 • 35015 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 45859 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 37669 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 33291 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 43295 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 184396 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 309945 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 570830 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 514444 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 714902 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 43295 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92753 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120345 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143353 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156870 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Ворожий авіаудар по Краматорську: розпочато кримінальне розслідування

Ворожий авіаудар по Краматорську: розпочато кримінальне розслідування

Київ • УНН

 • 96588 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Сьогодні внаслідок ранкового удару по Краматорську, який завдали російські військовослужбовці, розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram, інформує УНН.

Деталі

За даними слідства, 7 липня 2022 року ворожа армія рф здійснила авіаудар по місту Краматорську Донецької області. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще 6 громадян отримали поранення. Пошкоджено 17 будівель, з яких 16 - багатоповерхові житлові будинки, знищено 4 автівки.

Наразі на місці події працюють правоохоронці та рятувальники, проводяться першочергові слідчі дії для з’ясування усіх обставин злочину.

Доповнення 

3 липня російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч" Краматорськ Донецької області. За попередніми даними є жертви та серйозні руйнування.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі проекту «Донбас Реалії» заявив, що одні з ключових планів окупантів в Донецькій області, це захоплення Слов'янська та Краматорська.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$85,166.00
Золото
$3,146.89
Tesla
$268.93
Brent
$74.53
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,905.00