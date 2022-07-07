Ворожий авіаудар по Краматорську: розпочато кримінальне розслідування

Деталі

За даними слідства, 7 липня 2022 року ворожа армія рф здійснила авіаудар по місту Краматорську Донецької області. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще 6 громадян отримали поранення. Пошкоджено 17 будівель, з яких 16 - багатоповерхові житлові будинки, знищено 4 автівки.

Наразі на місці події працюють правоохоронці та рятувальники, проводяться першочергові слідчі дії для з’ясування усіх обставин злочину.

Доповнення

3 липня російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч" Краматорськ Донецької області. За попередніми даними є жертви та серйозні руйнування.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі проекту «Донбас Реалії» заявив, що одні з ключових планів окупантів в Донецькій області, це захоплення Слов'янська та Краматорська.