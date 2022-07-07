Ворожий авіаудар по Краматорську: розпочато кримінальне розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Сьогодні внаслідок ранкового удару по Краматорську, який завдали російські військовослужбовці, розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram, інформує УНН.
Деталі
За даними слідства, 7 липня 2022 року ворожа армія рф здійснила авіаудар по місту Краматорську Донецької області. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще 6 громадян отримали поранення. Пошкоджено 17 будівель, з яких 16 - багатоповерхові житлові будинки, знищено 4 автівки.
Наразі на місці події працюють правоохоронці та рятувальники, проводяться першочергові слідчі дії для з’ясування усіх обставин злочину.
Доповнення
3 липня російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч" Краматорськ Донецької області. За попередніми даними є жертви та серйозні руйнування.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі проекту «Донбас Реалії» заявив, що одні з ключових планів окупантів в Донецькій області, це захоплення Слов'янська та Краматорська.