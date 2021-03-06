Вражеские обстрелы в зоне ООС не прекращаются: сегодня уже восемь
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Несмотря на подписанные в июле в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня, противник и в дальнейшем осуществляет обстрелы позиций ВСУ. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано восемь вражеских нарушений прекращения огня. Об этом сообщили в вечерней сводке прессцентра ООС, передает УНН.
"В течение текущих суток, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Детали
Все обстрелы, по сообщению пресс-центра ООС, 6 марта были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Так, вблизи населенного пункта Опытное, вооруженные формирования Российской Федерации, как указано, совершили несколько выстрелов из 82 мм минометов и стрелкового оружия, а неподалеку Марьинки противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе населенного пункта Пески оккупанты, как сообщается, осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских воинов нет", - указали в штабе.
Реакция украинской стороны
С целью немедленного прекращения огня УС СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина".
"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - отметили в пресс-центре ООС.
Дополнение
За прошедшие сутки, 5 марта, боевики на Донбассе ранили одного украинского военного.