Вражеские обстрелы в зоне ООС не прекращаются: сегодня уже восемь

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 63015 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 84246 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112623 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 147936 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197329 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Несмотря на подписанные в июле в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня, противник и в дальнейшем осуществляет обстрелы позиций ВСУ. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано восемь вражеских нарушений прекращения огня. Об этом сообщили в вечерней сводке прессцентра ООС, передает УНН.

"В течение текущих суток, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Детали

Все обстрелы, по сообщению пресс-центра ООС, 6 марта были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, вблизи населенного пункта Опытное, вооруженные формирования Российской Федерации, как указано, совершили несколько выстрелов из 82 мм минометов и стрелкового оружия, а неподалеку Марьинки противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Пески оккупанты, как сообщается, осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских воинов нет", - указали в штабе.

Реакция украинской стороны

С целью немедленного прекращения огня УС СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина".

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - отметили в пресс-центре ООС.

Дополнение

За прошедшие сутки, 5 марта, боевики на Донбассе ранили одного украинского военного.

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