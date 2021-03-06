ООС: бойовики поранили одного українського військового

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21:00 • 35376 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 75697 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 61193 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101493 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 69662 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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18 березня, 10:51 • 98087 перегляди

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Протягом минулої доби, 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

Так, поблизу населеного пункту Піски, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Загарбники здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поруч населеного пункту Широкіне.

Неподалік Водяного окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в напрямку Авдіївки - зі стрілецької зброї. Вогнем зі станкового протитанкового гранатомета противник обстрілював наші позиції поблизу Талаківки.

У передмісті населеного пункту Мар’їнка, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл наших позицій зі снайперської зброї.Внаслідок цього, один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий.

Нагадаємо

Близько 270 людей вважаються незаконно позбавленими волі на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

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