ООС: бойовики поранили одного українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Протягом минулої доби, 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр ООС.
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Так, поблизу населеного пункту Піски, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Загарбники здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поруч населеного пункту Широкіне.
Неподалік Водяного окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в напрямку Авдіївки - зі стрілецької зброї. Вогнем зі станкового протитанкового гранатомета противник обстрілював наші позиції поблизу Талаківки.
У передмісті населеного пункту Мар’їнка, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл наших позицій зі снайперської зброї.Внаслідок цього, один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий.
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