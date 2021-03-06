ООС: боевики ранили одного украинского военного

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 57746 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 78882 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111416 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146844 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196623 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193926 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280432 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 329087 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157919 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143189 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики ранили одного украинского военного

ООС: боевики ранили одного украинского военного

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. За прошедшие сутки, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

Так, вблизи населенного пункта Пески, вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом населенного пункта Широкино.

Неподалеку Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал наши позиции вблизи Талаковка.

В пригороде населенного пункта Марьинка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел наших позиций из снайперской зброи.Внаслидок этого, один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

Напомним

Около 270 человек считаются незаконно лишенными свободы на неподконтрольных Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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