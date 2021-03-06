ООС: боевики ранили одного украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. За прошедшие сутки, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
Так, вблизи населенного пункта Пески, вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом населенного пункта Широкино.
Неподалеку Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал наши позиции вблизи Талаковка.
В пригороде населенного пункта Марьинка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел наших позиций из снайперской зброи.Внаслидок этого, один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое.
Напомним
Около 270 человек считаются незаконно лишенными свободы на неподконтрольных Украины территориях Донецкой и Луганской областей.