Ворожі обстріли у зоні ООС не припиняються: сьогодні вже вісім
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Попри підписані у липні у межах Тристоронньої контактної групи додаткові заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню, противник і надалі здійснює обстріли позицій ЗСУ. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано вісім ворожих порушень припинення вогню. Про це повідомили у вечірньому зведенні прессцентру ООС, передає УНН.
"Протягом поточної доби, 6 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Усі обстріли, за повідомленням пресцентру ООС, 6 березня були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Так, поблизу населеного пункту Опитне, збройні формування Російської Федерації, як вказано, здійснили кілька пострілів з 82 мм мінометів та стрілецької зброї, а неподалік Мар'їнки противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
У районі населеного пункту Піски окупанти, як повідомляється, здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає", - вказали у штабі.
Реакція української сторони
З метою негайного припинення вогню УС СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму “Тиша”.
"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - відзначили у пресцентрі ООС.
Доповнення
Минулої доби, 5 березня, бойовики на Донбасі поранили одного українського військового.