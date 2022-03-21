Вражеские корректировщики могут предлагать "помощь" с выбитыми стеклами

Цитата

"Важная информация! Вражеские корректировщики могут прибегать к новым ухищрениям.

Если вы видите в социальных сетях сообщение об Игоре или Иване, которого лично не знаете, но он предлагает бесплатно помочь с заменой выбитых стекол, то будьте внимательны и проверяйте информацию. При этом "добродеятель" может задавать множество вопросов о вашем доме и все что рядом.

Это может быть корректировщик врага! Будьте осторожны и не помогайте оккупантам уничтожать украинские города!" - говорится в сообщении.

Напомним

В сети распространяют фейк о передаче "в добрые руки" спасенных детей-сирот.