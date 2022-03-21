Вражеские корректировщики могут предлагать "помощь" с выбитыми стеклами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Корректировщики, работающие на российских оккупантов, могут предлагать людям бесплатно заменить выбитые стекла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации.
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"Важная информация! Вражеские корректировщики могут прибегать к новым ухищрениям.
Если вы видите в социальных сетях сообщение об Игоре или Иване, которого лично не знаете, но он предлагает бесплатно помочь с заменой выбитых стекол, то будьте внимательны и проверяйте информацию. При этом "добродеятель" может задавать множество вопросов о вашем доме и все что рядом.
Это может быть корректировщик врага! Будьте осторожны и не помогайте оккупантам уничтожать украинские города!" - говорится в сообщении.
Напомним
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