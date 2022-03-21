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Ворожі коригувальники можуть пропонувати "допомогу" із вибитими шибками

Ворожі коригувальники можуть пропонувати "допомогу" із вибитими шибками

Київ • УНН

 • 122708 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Коригувальники, які працюють на російських окупантів, можуть пропонувати людям безкоштовно замінити вибиті шибки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та протидії дезінформації.

Цитата

"Важлива інформація! Ворожі коригувальники можуть вдаватися до нових підступів.

Якщо ви бачите в соціальних мережах допис про Ігоря чи Івана, якого особисто не знаєте, але він пропонує безкоштовно допомогти с заміною вибитих шибок, то будьте уважні та перевіряйте інформацію. При цьому "добродій"‎ може задавати безліч питань про ваш будинок та все що поруч.

Це може бути коригувальник ворога! Будьте обережні і не допомагайте окупантам нищити українські міста!" — ідеться у повідомленні.

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