Українців попередили: у мережі розганяють фейк про передачу "у добрі руки" врятованих дітей-сиріт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Українців попередили про поширення фейку щодо швидкого усиновлення дітей-сиріт. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, пише УНН.
Цитата
“У соцмережах поширюється фото та відео врятованих сиріт. Ці матеріали супроводжуються закликом "швидко всиновити" та про готовність влади України передавати дітей-сиріт у "добрі руки". Застерігаємо: це - фейк! Він розрахований зробити з тих, хто готовий взяти дитину, у кращому разі - жертву шахраїв, у гіршому – порушниками українського законодавства. Адже торгівля, передання або одержання дитини підпадають під дію ст.146 Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років!” - йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що Україна не "роздає" дітей-сиріт.
“Якщо буде потрібна будь-яка допомога, про це повідомлять офіційно. Зараз в Україні діє спрощена процедура, але не усиновлення, а опіки чи взяття під патронат. Процедури усиновлення, опіки або патронатного виховання є тривалими. Найпростішою є процедура патронату, але і вона вимагає щонайменше 7 документів і проходження спецнавчання”, - зазначається в повідомленні.
Доповнення
З початку війни в Україні загинули 103 дитини.