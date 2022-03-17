Украинцев предупредили: в сети разгоняют фейк о передаче "в добрые руки" спасенных детей-сирот

Цитата

“В соцсетях распространяется фото и видео спасенных сирот. Эти материалы сопровождаются призывом "быстро усыновить" и о готовности властей Украины передавать детей-сирот в "добрые руки". Предостерегаем: это - фейк! Он рассчитан сделать из тех, кто готов взять ребенка, в лучшем случае - жертву мошенников, в худшем - нарушителями украинского законодательства. Ведь торговля, передача или получение ребенка подпадают под действие ст.146 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет!” - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Украина не "раздает" детей-сирот.

“Если будет нужна любая помощь, об этом сообщат официально. Сейчас в Украине действует упрощенная процедура, но не усыновления, а опеки или взятие под патронат. Процедуры усыновления, опеки или патронатного воспитания являются длительными. Самой простой является процедура патроната, но и она требует по меньшей мере 7 документов и прохождения спецобучения”, - отмечается в сообщении.

Дополнение

С начала войны в Украине погибли 103 ребенка.