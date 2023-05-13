Вражеская атака на Хмельнитчину: возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В результате вражеской атаки на Хмельницкую область есть попадание в объект на территории одной из громад. Также взрывная волна повредила объекты инфраструктуры, сообщает мэр Хмельницкого Александр Симчишин, пишет УНН.
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"... в результате террористической атаки есть попадание в объект на территории одной из общин Хмельницкого района. Пожар продолжается.
В результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома", - говорится в сообщении.
Напомним
В Хмельницкой области, в результате вражеских атак, временно ограничено движение по железным путям, часть поездов будет двигаться объездным путем.