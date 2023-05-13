Ворожа атака на Хмельниччину: виникла пожежа, пошкоджено об'єкти інфраструктури - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У результаті ворожої атаки на Хмельниччину є влучання в об'єкт на території однієї з громад. Також вибухова хвиля пошкодила об'єкти інфраструктури, повідомляє мер Хмельницього Олександр Симчишин, пише УНН.
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"... у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває.
Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо
У Хмельницькій області, у результаті ворожих атак, тимчасово обмежено рух залізними коліями, частина поїздів рушатиме об'їздним шляхом.