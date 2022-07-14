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Враг снизил интенсивность обстрелов на Криворожском и Николаевском направлениях – Генштаб

Киев • УНН

 • 106681 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Российские войска снизили интенсивность обстрелов на Криворожском и Николаевском направлениях. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.

Цитата

“На Криворожском и Николаевском направлениях отмечается снижение интенсивности обстрелов позиций украинских войск. Возможно, это связано с уничтожением складов боеприпасов противника и ожиданием их пополнения”, – сказал Громов.

Детали

Он добавил, что Рроссия вынуждена изменить порядок поставок боеприпасов и горючего. Оккупанты собираются размещать склады не ближе 100-150 км от линии фронта. Не исключено, что они будут оборудовать склады в объектах гражданской инфраструктуры. Однако HIMARS позволяет целесообразно уничтожать именно военные объекты.

В то же время, россияне почти в 1,5 раза нарастили активность авиаударов по сравнению с прошлой неделей.

"За неделю мы отбили атаки врага. Ни один мэтр украинской земли не потерян. Однако противник продолжает наносить ракетные удары… В течение недели почти 30% ракетных ударов было нанесено по объектам гражданской инфраструктуры, что свидетельствует о направленности действий российского руководства по геноциду украинского народа", – подчеркнул он.

Дополнение

Громов также сообщил, что на Северском направлении отмечается снижение активности противником наступательных и штурмовых действий.

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