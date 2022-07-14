Ворог знизив інтенсивність обстрілів на Криворізькому та Миколаївському напрямках – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Російські війська знизили інтенсивність обстрілів на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.
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“На Криворізькому та Миколаївському напрямках відмічається зниження інтенсивності обстрілів позицій українських військ. Можливо, це пов’язано зі знищенням складів боєприпасів противника та очікуванням їх поповнення”, – сказав Громов.
Деталі
Він додав, що росія змушена змінити порядок постачання боєприпасів та пального. Окупанти збираються розміщувати склади не ближче 100-150 км від лінії фронту. Не виключено, що вони будуть облаштовувати склади в обʼєктах цивільної інфраструктури. Проте, HIMARS дозволяє прицільно знищувати саме військові обʼєкти.
Водночас, росіяни майже в 1,5 рази наростили активність авіаударів порівняно з минулим тижнем.
"За тиждень ми відбили атаки ворога. Жодного метра української землі не втрачено. Однак противник продовжує завдавати ракетних ударів… Протягом тижня майже 30% ракетних ударів було завдано по обʼєктах цивільної інфраструктури, що свідчить про спрямованість дій російського керівництва щодо геноциду українського народу", – наголосив він.
Доповнення
Громов також повідомив, що на Сіверському напрямку відмічається зниження активності противником наступальних та штурмових дій.