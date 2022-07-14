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Ворог знизив інтенсивність обстрілів на Криворізькому та Миколаївському напрямках – Генштаб

Ворог знизив інтенсивність обстрілів на Криворізькому та Миколаївському напрямках – Генштаб

Київ • УНН

 • 106681 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Російські війська знизили інтенсивність обстрілів на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Цитата

“На Криворізькому та Миколаївському напрямках відмічається зниження інтенсивності обстрілів позицій українських військ. Можливо, це пов’язано зі знищенням складів боєприпасів противника та очікуванням їх поповнення”, – сказав Громов.

Деталі

Він додав, що росія змушена змінити порядок постачання боєприпасів та пального. Окупанти збираються розміщувати склади не ближче 100-150 км від лінії фронту. Не виключено, що вони будуть облаштовувати склади в обʼєктах цивільної інфраструктури. Проте, HIMARS дозволяє прицільно знищувати саме військові обʼєкти.

Водночас, росіяни майже в 1,5 рази наростили активність авіаударів порівняно з минулим тижнем.

"За тиждень ми відбили атаки ворога. Жодного метра української землі не втрачено. Однак противник продовжує завдавати ракетних ударів… Протягом тижня майже 30% ракетних ударів було завдано по обʼєктах цивільної інфраструктури, що свідчить про спрямованість дій російського керівництва щодо геноциду українського народу", – наголосив він.

Доповнення

Громов також повідомив, що на Сіверському напрямку відмічається зниження активності противником наступальних та штурмових дій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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