Ворог знизив інтенсивність обстрілів на Криворізькому та Миколаївському напрямках – Генштаб

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“На Криворізькому та Миколаївському напрямках відмічається зниження інтенсивності обстрілів позицій українських військ. Можливо, це пов’язано зі знищенням складів боєприпасів противника та очікуванням їх поповнення”, – сказав Громов.

Деталі

Він додав, що росія змушена змінити порядок постачання боєприпасів та пального. Окупанти збираються розміщувати склади не ближче 100-150 км від лінії фронту. Не виключено, що вони будуть облаштовувати склади в обʼєктах цивільної інфраструктури. Проте, HIMARS дозволяє прицільно знищувати саме військові обʼєкти.

Водночас, росіяни майже в 1,5 рази наростили активність авіаударів порівняно з минулим тижнем.

"За тиждень ми відбили атаки ворога. Жодного метра української землі не втрачено. Однак противник продовжує завдавати ракетних ударів… Протягом тижня майже 30% ракетних ударів було завдано по обʼєктах цивільної інфраструктури, що свідчить про спрямованість дій російського керівництва щодо геноциду українського народу", – наголосив він.

Доповнення

Громов також повідомив, що на Сіверському напрямку відмічається зниження активності противником наступальних та штурмових дій.