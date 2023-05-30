Враг совершил 9 обстрелов Сумщины - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. За сегодняшний день российской войска обстреляли Сумскую область 9 раз, было зафиксировано 55 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Новослободская, Середино-Будская, Шалыгинская громады.
В результате артиллерийского обстрела Середино-Будской громады повреждены 3 частных жилых дома и линия электропередач. Эту же громаду враг покрыл минометным огнем, из-за чего возник пожар 6 хозяйственных построек (гаражей), поврежден один пятиэтажный дом и два двухэтажных дома.
Великописаревскую, Белопольскую, Новослободскую громады оккупанты покрыли минометным огнем.
Краснопольская громада подверглась обстрелу из артиллерии, было зафиксировано 6 взрывов.
По Шалигинской громаде был осуществлен гранатометный обстрел (АГС) – 10 взрывов.
Напомним
В Шосткинском районе Сумской области ликвидировали масштабное возгорание, вызванное вражеским ударом.