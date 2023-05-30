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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102245 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106196 просмотра

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13 марта, 13:40 • 106507 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101049 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 92978 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109828 просмотра

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Враг совершил 9 обстрелов Сумщины - ОВА

Киев • УНН

 • 404040 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. За сегодняшний день российской войска обстреляли Сумскую область 9 раз, было зафиксировано 55 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали 

Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Новослободская, Середино-Будская, Шалыгинская громады.

В результате артиллерийского обстрела Середино-Будской громады повреждены 3 частных жилых дома и линия электропередач. Эту же громаду враг покрыл минометным огнем, из-за чего возник пожар 6 хозяйственных построек (гаражей), поврежден один пятиэтажный дом и два двухэтажных дома.

Великописаревскую, Белопольскую, Новослободскую громады оккупанты покрыли минометным огнем.

Краснопольская громада подверглась обстрелу из артиллерии, было зафиксировано 6 взрывов.

По Шалигинской громаде был осуществлен гранатометный обстрел (АГС) – 10 взрывов.

Напомним 

В Шосткинском районе Сумской области ликвидировали масштабное возгорание, вызванное вражеским ударом.

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