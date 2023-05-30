Окупанти вдарили по Сумщині: у Шосткинському районі спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Шосткинському районі Сумської області ліквідували масштабне загоряння, спричинене ворожим ударом. Про це інформує ДСНС Сумщини, передає УНН.
Деталі
30 травня внаслідок ворожого обстрілу з боку країни-агресора в одному із населених пунктів Шосткинського району сталося масштабне загоряння у житловому секторі.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено господарчі споруди. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташовані будівлі.
Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося локалізувати осередки загоряння, запобігши поширенню полум’я на інші житлові будинки та споруди і ліквідувати пожежі.
Доповнення
Російські війська зі світанку 4 рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей зі ствольної артилерії та мінометів. Зафіксовано 34 вибухи. Наразі відомо, що травмована одна людина та загорівся приватний будинок.