Оккупанты ударили по Сумщине: в Шосткинском районе вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Шосткинском районе Сумской области ликвидировали масштабное возгорание, вызванное вражеским ударом. Об этом сообщает ГСЧС Сумщины, передает УНН.
Детали
30 мая в результате вражеских обстрелов со стороны страны-агрессора в одном из населенных пунктов Шосткинского района произошло масштабное возгорание в жилом секторе.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены хозяйственные постройки. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные постройки.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось локализовать очаги возгорания, предотвратив распространение пламени на другие жилые дома и сооружения и ликвидировать пожары.
Дополнение
Российские войска с рассвета 4 раза обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей из ствольной артиллерии и минометов. Зафиксировано 34 взрыва. Известно, что травмирован один человек и загорелся частный дом.