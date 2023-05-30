Ворог здійснив 9 обстрілів Сумщини - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. За сьогоднішній день російській війська обстріляли Сумську область 9 разів, було зафіксовано 55 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська громади.
Унаслідок артилерійського обстрілу Середино-Будської громади пошкоджено 3 приватних житлових будинки та лінію електропередач. Цю ж громаду ворог вкрив мінометним вогнем, через що виникла пожежа 6 господарчих споруд (гаражів), пошкоджено один п’ятиповерховий будинок та два двоповерхових будинки.
Великописарівську, Білопільську, Новослобідські громади окупанти вкрили мінометним вогнем.
Краснопільська громада зазнала обстрілу з артилерії, було зафіксовано 6 вибухів.
По Шалигинській громаді було здійснено гранатометний обстріл (АГС) – 10 вибухів.
Нагадаємо
У Шосткинському районі Сумської області ліквідували масштабне загоряння, спричинене ворожим ударом.