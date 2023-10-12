Враг увеличил давление под Авдеевкой, потому что хочет получить там знаковую победу и переломить ход боевых действий - спикер
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Авдеевка врагом рассматривается как знаковый этап в ходе боевых действий. Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает корреспондент УНН.
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«Враг рассматривает Авдеевку как возможность получить знаковую победу и переломить ход боевых действий. На момент начала полномасштабного вторжения Авдеевка была для врага незначительной, но сегодня захват или окружение Авдеевки может быть едва ли не самым большим достижением врага на данном этапе», - сказал он.
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Спикер уточнил, что вражеские войска продолжают давление на защитников Авдеевки с активным применением авиации.
За прошедшие сутки по ним было нанесено один ракетный, 39 авиационных ударов и 930 артиллерийских обстрелов, это значительно больше, чем раньше. Также в районе Авдеевки было 10 вражеских атак и зафиксировано 51 боевое столкновение.
Александр Штупун подчеркнул, что защитники мужественно держат оборону повсюду на Таврическом направлении.
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